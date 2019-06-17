Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

"Огневой террор" под Авдеевкой: Тымчук рассказал о дерзких "налетах" боевиков

17 июня, 01:30

В районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы

Фото: Сегодня

На Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы, которые наносят короткие огневые налеты. Подключает к этим операциям и БМП со ствольной артиллерией. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, в районе Ясиноватского блокпоста (ж/д станция Ясиноватая-2) действует мобильная огневая группа оккупантов, имеющая на вооружении ЗУ-23-2 ("зенитка") и 82-мм автоматические минометы типа "Василек".

"Она периодически наносит короткие огневые налеты по переднему краю ОС (Объединенных сил) в районе Авдеевки. Кроме того, периодически с такой же задачей противник задействует в этом районе одну-две БМП-2 (прибывают в ночное время со стороны Каштанового). Это нечто вроде "огневого террора" передовых подразделений ОС. Эпизодически оккупанты также подключают на этом участке 120-мм минометы и 122-мм ствольную артиллерию из района Минерального", – написал Тымчук.

Также на днях стало известно, что боевики скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение, а прикрывает эти действия системами радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить возможную разведку ВСУ с воздуха.

Также новости "Сегодня" показывали видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе. После меткого выстрела из ПТУРа и уничтожения грузовика, противник попытался вытащить догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, боевики, Тымчук, Авдеевка

Вы сейчас просматриваете новость " "Огневой террор" под Авдеевкой: Тымчук рассказал о дерзких "налетах" боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза

10 июня, 13:38

Потерь среди украинских военных нет

Массивный обстрел произошел вблизи патруля миссии ОБСЕ на Донбассе

10 июня, 11:33

Боевики нарушают режим прекращения огня

Боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе – военные

10 июня, 08:50

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских военных

На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

10 июня, 07:18

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Звезды, которые все бросили и уехали в деревню

Портнов подал первый иск против Порошенко

Зелёное бедствие: центр Одессы задыхается от сероводорода

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Алексей Бахарев: «На убитом поле Донбасс Арены живут лисы»

Ибрагимович забил очередной шедевр

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

Вчера, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Как перестать потеть

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь