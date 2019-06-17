"Огневой террор" под Авдеевкой: Тымчук рассказал о дерзких "налетах" боевиков

В районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы

Фото: Сегодня

На Донбассе боевики создают "кочующие" минометные группы, которые наносят короткие огневые налеты. Подключает к этим операциям и БМП со ствольной артиллерией. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, в районе Ясиноватского блокпоста (ж/д станция Ясиноватая-2) действует мобильная огневая группа оккупантов, имеющая на вооружении ЗУ-23-2 ("зенитка") и 82-мм автоматические минометы типа "Василек".

"Она периодически наносит короткие огневые налеты по переднему краю ОС (Объединенных сил) в районе Авдеевки. Кроме того, периодически с такой же задачей противник задействует в этом районе одну-две БМП-2 (прибывают в ночное время со стороны Каштанового). Это нечто вроде "огневого террора" передовых подразделений ОС. Эпизодически оккупанты также подключают на этом участке 120-мм минометы и 122-мм ствольную артиллерию из района Минерального", – написал Тымчук.

Также на днях стало известно, что боевики скрыто подтягивают на передовую тяжелое вооружение, а прикрывает эти действия системами радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить возможную разведку ВСУ с воздуха.

Также новости "Сегодня" показывали видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе. После меткого выстрела из ПТУРа и уничтожения грузовика, противник попытался вытащить догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.

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