На Донбассе продолжаются ожесточенные бои: потери понесли и боевики, и ВСУ

Особенно враг активничал на Донецком направлении, где более 20 раз был по позициям украинской армии

Фото: Минобороны Украины

Боевики обстреливают не только школы и магазины, как сообщалось ранее, но и продолжают активно штурмовать позиции украинской армии. 16 июня враг 30 раз нарушил режим прекращения огня, из них два раза – с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое направление) противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза окраину населенного пункта Талаковка – из крупнокалиберных пулеметов;

три раза вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

Новотроицкое – из крупнокалиберных пулеметов;

два раза окраину Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;

в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Широкино – с 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новогнатовка – со станкового противотанкового гранатомета.

На Луганском направлении боевики семь раз атаковали позиции ВСУ:

дважды в районе Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза у Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Однако это не осталось безнаказанным и враг получил адекватную "ответку" – ранены два боевика.

Напомним, 15 июня боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, били по ВСУ под Крымским и Водяным. Враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

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