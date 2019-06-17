Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои: потери понесли и боевики, и ВСУ

17 июня, 07:41

Особенно враг активничал на Донецком направлении, где более 20 раз был по позициям украинской армии

Фото: Минобороны Украины

Боевики обстреливают не только школы и магазины, как сообщалось ранее, но и продолжают активно штурмовать позиции украинской армии. 16 июня враг 30 раз нарушил режим прекращения огня, из них два раза – с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое направление) противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

  • шесть раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза окраину населенного пункта Талаковка – из крупнокалиберных пулеметов;
  • три раза вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
  • Новотроицкое – из крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза окраину Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;
  • в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
  • дважды в районе Широкино – с 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Новогнатовка – со станкового противотанкового гранатомета.

На Луганском направлении боевики семь раз атаковали позиции ВСУ:

  • дважды в районе Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • два раза у Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • на окраине Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Однако это не осталось безнаказанным и враг получил адекватную "ответку" – ранены два боевика.

Напомним, 15 июня боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, били по ВСУ под Крымским и Водяным. Враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе продолжаются ожесточенные бои: потери понесли и боевики, и ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накануне переговоров в Минске оккупанты запустили новые фейки о ВСУ

Сегодня, 07:20

Россия вместе с боевиками пытается скрыть свои преступления на Донбассе и переложить вину на украинских военных

"Огневой террор" под Авдеевкой: Тымчук рассказал о дерзких "налетах" боевиков

Сегодня, 01:30

В районе ж/д станция Ясиноватая-2 действует мобильная огневая группа оккупантов, которая регулярно доставляет проблемы

В МинВОТ назвали количество жителей Донбасса, погибших из-за мин

Вчера, 12:42

Министр Вадим Черныш рассказал о "тысячах" заминированных километрах на востоке Украины

На Донбассе за оккупантов воюют трое граждан Италии

Вчера, 20:11

Аброськин показал фотографии боевиков-итальянцев

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

Глупая женщина — подарок для мужчины

Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в эфире канала НТВ РФ

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Журналисты покидают телеканал ZIK из-за смены собственника

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

​Результаты ВНО 2019: количество выпускников, проваливших тесты

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

Вчера, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

От чего спасет хурма

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь