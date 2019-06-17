На Донбассе продолжаются ожесточенные бои: потери понесли и боевики, и ВСУ
Особенно враг активничал на Донецком направлении, где более 20 раз был по позициям украинской армии
Боевики обстреливают не только школы и магазины, как сообщалось ранее, но и продолжают активно штурмовать позиции украинской армии. 16 июня враг 30 раз нарушил режим прекращения огня, из них два раза – с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое направление) противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- шесть раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза окраину населенного пункта Талаковка – из крупнокалиберных пулеметов;
- три раза вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- Новотроицкое – из крупнокалиберных пулеметов;
- два раза окраину Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;
- в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- дважды в районе Широкино – с 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новогнатовка – со станкового противотанкового гранатомета.
На Луганском направлении боевики семь раз атаковали позиции ВСУ:
- дважды в районе Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- два раза у Крымского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Станицы Луганской – из стрелкового оружия.
В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Однако это не осталось безнаказанным и враг получил адекватную "ответку" – ранены два боевика.
Напомним, 15 июня боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, били по ВСУ под Крымским и Водяным. Враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.
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