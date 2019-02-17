В "королевской" бригаде ВСУ рассказали подробности гибели своего бойца
Военный погиб во время возвращения группы с боевого выезда
На Донбассе во время возвращения с боевого выезда 15 февраля погиб военный 24-й отдельной мехбригады ВСУ имени короля Данила – он находился за рулем машины, на которой бойцы возвращались с задания.
Как сообщили в пресс-службе бригады, 37-летний Руслан Кондратюк выполнял задачу по недопущению прохода диверсионно-разведывательной группы противника в районе Марьинки.
"Бойцы передвигались по наиболее защищенному маршруту, где со стороны противника была минимальная возможность поражения. В это время враг открыл огонь из современного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения по автомобилю "ГАЗ-66", - говорится в сообщении.
Как стало известно СМИ, ракета попала в кабину, трое украинских военных получили ранения. Солдат Кондратюк, который находился за рулем, умер от несовместимых с жизнью минно-взрывных травм и ранений по дороге в госпиталь г. Курахово
В бригаде подчеркнули, что наличие такого вооружения стало ярким свидетельством полной поддержки боевиков так называемой "ДНР" со стороны Российской Федерации.
Боец был уроженцем села Войница Млыновского района Ровенской области. Контракт с ВСУ подписал 20 ноября 2018 года, воинскую службу проходил в мотопехотном батальоне "королевской" бригады. Без отца осталось двое детей – Святослав (2003 года рождения) и Диана (2011 г. р.).
Ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар" была уничтожена пулеметная точка оккупантов.
Также мы писали о том, что 15 февраля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
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