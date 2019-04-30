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Чтобы путешествовали: в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО

30 апреля, 13:11

Песков отметил, что российские паспорта нужны для поездок заграницу

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

В Кремле объяснили раздачу паспортов РФ жителям временно оккупированных районов Донбасса тем, что признания документов оккупационных администраций недостаточно, поскольку по документам так называемых "республик" люди могли ездить только в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Люди путешествуют не только на территории России, люди сталкиваются с другими проблемами. Многие люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик. В России, предположим, они могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать в других направлениях", – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько корректно говорить о гуманитарной причине выдачи паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе, если указом президента РФ, подписанном в феврале 2017 года, в России признаются документы так называемых "ЛДНР", и люди могли по этим документам ездить в РФ.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег Россия, Песков, паспорт, ЛНР, днр

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Источник:

УНИАН

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