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В "Л/ДНР" объявили в розыск экс-главаря боевиков

27 апреля, 05:19

Юрий Микулин с позывным "Леман" уже был неоднократно судим и теперь он чем-то не угодил своим сообщникам

Юрий Микулин. Скриншот
Юрий Микулин. Скриншот.

В оккупированной Горловке объявили в розыск одного из бывших главарей боевиков по подозрению в совершении некого тяжкого преступления. Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Речь идет о бывшем "коменданте" Горловки Юрии Микулине с позывным "Леман".

"Горловские "полицаи" внезапно обоснованно заподозрили неоднократно судимого бывшего "военного коменданта Горловки" в совершении тяжкого преступления. Надеюсь, при задержании он окажет вооруженное сопротивление", – написал Necro Mancer.

Отметим, что боевик числится и в базе "Миротворца". Там указывается, что Микулин занимался противозаконной деятельностью в Славянске и Красном Лимане. Он вместе с подельниками в 2014 году осуществили вооруженный грабеж одного из супермаркетов. Кроме того, эта группа лиц осуществляла вооруженные нападения на блок-посты возле Красного Лимана, Славянска, а также по всему Славянскому району. Они могут быть причастными к убийству солдат и мирных жителей, ведь и раньше за ними шла слава людей, которые не чурались рэкетирства, грабежей и торговли наркотиками.

Как мы недавно сообщали, на Донбассе боевик получил 8 лет тюрьмы. Предатель Украины был ПТУРщиком в "войске ДНР", а затем перешел в ряды армии РФ и стал пулеметчиком. Он с самого начала войны перешел на сторону врага.

Кроме того, на днях на Донбассе был задержан "диверсант-неудачник", который занимался подготовкой терактов в тылу украинской армии. Он собирал развединформацию по военным складам.

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Тег Донбасс, горловка, розыск, боевики

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