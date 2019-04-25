Готовил атаки в тылу ВСУ: на Донбассе задержан "диверсант-неудачник"

Предатель Украины вел разведывательную деятельность по местонахождению военных складов украинской армии

Диверсант Сергей Д.. Фото: facebook.com/ООС.

На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов, который выискивал военных склады в тылу украинской армии для последующего совершения диверсий. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады противника поймали 24 апреля. Им оказался житель Донецка Сергей Д., 1977 года рождения, с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях "1-го армейского корпуса" российско-оккупационных войск.

"Во время допроса боевика было установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах. В частности, боевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, системы их защиты и охраны. Благодаря решительным действиям военнослужащих Объединенных сил, "неудачник" боевик был обнаружен и задержан, он дает необходимую информацию Объединенным силам", – сообщили в ООС.

Как мы сообщали на днях, на Донбассе боевик получил 8 лет тюрьмы. Предатель Украины был ПТУРщиком в "войске ДНР", а затем перешел в ряды армии РФ и стал пулеметчиком. Он с самого начала войны перешел на сторону врага.

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