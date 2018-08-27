В "Л/ДНР" есть предпосылки для переворота – офицер ВСУ

Сегодня, 14:05

Местные боевики уже не выносят российских военных, и отношения между ними накаляются

Боевики могут взбунтоваться против военных РФ. Фото: архив
Боевики могут взбунтоваться против военных РФ. Фото: архив

На оккупированных территориях Донбасса местные "воины" проявляют недовольство оккупационным командованием, и среди боевиков может назреть бунт.

Об этом рассказал "Обозревателю" офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что в т.н. "ДНР" и "ЛНР" существуют проблемы между местными боевиками и кадровыми российскими военными.

"Отношения между ними плохие – там идут постоянные междоусобные войны. Все дело в том, что российские кураторы и офицеры ставят себя выше фейковых "ДНР" и "ЛНР" – потому что они являются никем иным, как нашими гражданами, предавшими Украину", – рассказал "Штирлиц".

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Офицер подчеркнуло, что за четыре года войны боевики научились воевать и теперь пытаются заявить России, что, мол, это их территория и они там главные. Но вот Россия не позволяет им хозяйничать и это создает проблемы и предпосылки для переворота, объяснил Штефан.

"Предпосылки есть, но россияне не дадут им этого сделать. Все ведь знают, что, весь кадровый потенциал, все старшие офицеры так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов" – это российские кадровые военные, прямо подчиненные РФ", – сказал он.

Напомним, осенью 2017 года в оккупированном Луганске случился бунт – разгорелся конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и главарем т.н. "МВД "ЛНР" Игорем Корнетом. В итоге на улицы Луганска выехала военная техника, также там присутствовало большое количество боевиков.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что переворот в Луганске затеяли две российские спецслужбы. По его словам, Плотницкого и Корнета "курировали" разные российские силовики и под каждого из главарей заведен бизнес, на котором зарабатывают коррумпированные чиновники в этих российских спецслужбах.
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