Россия терроризирует жителей "Л/ДНР" новой пропагандой: разведка раскрыла планы врага

Россия пошла на новую хитрость на Донбассе и в ход пустила своих пропагандистов, которые подбивают местных жителей распространять ложную информацию за пределами оккупированных территорий в обмен на "медицинские льготы". Об этом сообщает Главной управление разведки Минобороны.

Отмечается, что РФ наращивает усилия по реализации т.н. "гуманитарной программы воссоединения Донбасса", в том числе через медучреждения.

"В связи с этим активизировались российские пропагандисты, которые в обмен на льготы при лечении, заставляют больных и их родственников участвовать в распространении пророссийской, то есть, ложной и искаженной информации, в т.ч. вне временно оккупированных территорий. В то же время организовано осуществляется психологическое воздействие на лиц, посещающих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, которые обращаются за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия снимает новые фейки о Донбассе – разведка

Однако такие подачки России вызывают недовольство у местного населения т.н. "Л/ДНР", которое не хочет пользоваться "льготами" оккупантов, а местные медики возмущены задержкой зарплаты за два и более месяцев. Медики не в восторге от того, что им россияне принуждают бесплатно лечить в первую очередь оккупантов.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что российско-оккупационное командование на Донбассе так напугало "наступлением" украинской армии, что боевики стали "бронировать" себе места в больницах.

Кроме того, на Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию". Разведка сообщала, что т.н. российские "военные псевдоэксперты" запустили страшные для боевиков слухи, что ВСУ якобы на День независимости собираются атаковать их.