Фото: twitter.com/CityReport

Непогода в Лисичанске обесточила насосные станции: тысячи людей остались без воды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T09:33:00+03:00 Донбасс Непогода обесточила две насосные стации в городе

В Лисичанске Луганской области из-за непогоды электроснабжения лишились две насосные станции. Без воды остались около 27 тысяч абонентов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Лисичанск из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тыс. абонентов", – говорится в сообщении.

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Мы уже сообщали, что в четырех областях Украины дожди, грозы и порывы ветра натворили беды – без электроснабжения остались 83 населенных пунктов. В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, в Запорожской – 21, в Луганской – 21 и в Днепропетровской – 4.

Кроме того, мы писали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

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