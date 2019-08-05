Непогода в Лисичанске обесточила насосные станции: тысячи людей остались без воды

В Лисичанске Луганской области из-за непогоды электроснабжения лишились две насосные станции. Без воды остались около 27 тысяч абонентов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В г. Лисичанск из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тыс. абонентов", – говорится в сообщении.
Мы уже сообщали, что в четырех областях Украины дожди, грозы и порывы ветра натворили беды – без электроснабжения остались 83 населенных пунктов. В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, в Запорожской – 21, в Луганской – 21 и в Днепропетровской – 4.
Кроме того, мы писали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.
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