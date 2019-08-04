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В Одесской области из-за непогоды погиб мужчина

Сегодня, 18:42

Мощный поток воды повредил около ста домовладений

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

В Одесской области из-за непогоды погиб мужчина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесса Мощный поток воды повредил около ста домовладений

В селе Молога в Одесской области жертвой мощных ливневых потоков стал пенсионер. Об этом сообщает "Пушкинская".

Труп мужчины 1950 года рождения местные жители нашли утром за дачным домом на улице Заливной. Как выяснилось, на село обрушился мощный поток воды. Буквально за полчаса уровень воды поднялся до двух метров. В пресс-службе областной ГСЧС рассказали, что в дачном кооперативе Мологи из-за мощного потока воды пострадало около ста домовладений.

Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, мы показывали видео вчерашнего смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

Напомним, ранее в Киеве сильный ливень затопил несколько улиц и подземных переходов. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт".

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