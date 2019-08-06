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В Лисичанске восстановили электроснабжение насосных станций https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-06T09:07:00+03:00 Донбасс Систему водоснабжения города постепенно заполняют водой

В Лисичанске Луганской области после восстановления электроснабжения снова заработали насосные станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС

"По состоянию на 7:00 6 августа электроснабжения насосных станций в г. Лисичанск восстановлено. Осуществляется постепенное заполнение системы водой", – говорится в сообщении.

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Напомним, вчера в Лисичанске из-за непогоды электроснабжения лишились две насосные станции. Без воды остались около 27 тысяч абонентов.

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Мы уже сообщали, что в четырех областях Украины дожди, грозы и порывы ветра натворили беды – без электроснабжения остались 83 населенных пунктов. В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, в Запорожской – 21, в Луганской – 21 и в Днепропетровской – 4.

Кроме того, мы писали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

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