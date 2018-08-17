В Луганской области мать "сдала в аренду" дочь для попрошайничества

В Лисичанске Луганской области правоохранители задержали женщину, которая "сдавала в аренду" для попрошайничества свою 14-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснили правоохранители, женщина и ранее не заботилась о дочери соответствующим образом. За это ее уже неоднократно привлекался к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Но горе-мать на этом не остановилась и решила заработать на дочери, сдав девочку "в аренду" для попрошайничества. За это женщина должна была получить две тысячи гривен.

"Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до 12 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские разоблачили в Хмельницком местную жительницу, которая собиралась "продать" двух своих детей с целью попрошайничества.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.