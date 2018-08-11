В Хмельницком мать "сдавала в аренду" сыновей для попрошайничества

Правоохранители задержали женщину после передачи детей и получения денег от заказчика

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские разоблачили в Хмельницком местную жительницу, которая собиралась "продать" двух своих детей с целью попрошайничества.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы получили информацию о том, что женщина подыскивает "покупателя" для своих детей (младшему исполнилось 2 года, старшему – 6 лет). Злоумышленница согласилась сдать малолетних сыновей в "аренду" из расчета 5 тыс. грн в день за обоих детей. Деньги должны были перечислять на банковскую карточку.

Правоохранители задержали женщину после передачи детей и получения денег от заказчика.

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Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления.

Дети под присмотром соответствующих служб проходят медицинский осмотр. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Хмельницком полиция задержала женщину за продажу собственных детей.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.

А в Черкасской области правоохранители разоблачили мать, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка за 30 тысяч грн.