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В Луганской области на мине подорвались два тракториста

7 июня, 19:04

Мужчины работали на поле между г. Попасная и с. Новозвановка

Фото: Pixabay

Двое мирных жителей получили ранения во время проведения сельскохозяйственный работ на поле возле г. Попасная Луганской области в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства, сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасная и с. Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с.Троицкое 1993 и 1971 г. р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", – написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

По его словам, в настоящее время пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

По словам Клименко, в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли. Он высказал надежду, что механизм гуманитарного разминирования, прописанный в законе "О противоминной деятельности", заработает в ближайшее время.

30 сентября прошлого года в оккупированной боевиками Горловке в результате взрыва мины погибли двое 13-летних и один 12-летний ребенок. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

Напомним, на Донбассе наемник из России подорвался на мине. Россиянин приехал воевать против Украины, а домой он уже вернется "грузом-200".

Ранее у подъезда жилого дома в Киеве нашли мину. Мину обнаружили и почистили от снега наркоманы, искавшие "закладку".

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Тег взрыв, мина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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