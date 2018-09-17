В Луганской области столкнулись микроавтобус и кроссовер: четверо человек пострадали

Сегодня, 14:25

ДТП произошло на трассе в Попаснянском районе

Фото: prykordonnya.info
Фото: prykordonnya.info

В Луганской области столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и кроссовер Renault Duster, в результате чего пострадали четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло на дороге в городе Горное Попаснянского района области. Как выяснилось, водитель Volkswagen Transporter, совершая обгон, допустил столкновение с Renault Duster. В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и женщина-пассажир кроссовера. Пострадавшие получили телесные повреждения, но госпитализация им не понадобилась.

"Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированы по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                      

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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