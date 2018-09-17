Во Львовской области легковушка влетела в туристический автобус: подробности ДТП

Во Львовской области у села Лужки столкнулись автобус и легковушка, в ДТП пострадали восемь человек и один погиб. Авария произошла 16 сентября около 23:55 на автодороге Львов – Рава-Русская.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, 22-летний житель Жовковского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Neoplan, который двигался по маршруту Черновцы – Гдыня. За рулем автобуса находился 21-летний житель Ивано-Франковской области. В результате столкновения автобус перевернулся на левую сторону. В нем находились два водителя и 51 пассажир", – сообщают в полиции.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия.

С телесными повреждения в больницу доставили восемь пассажиров автобуса, жителей Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Черниговской и Донецкой областей в возрасте 22-47 лет. После оказания медицинской помощи одного из них отпустили, остальных – госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта"). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.