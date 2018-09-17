Во Львове маршрутка насмерть сбила женщину

Во Львове возле собора св. Елизаветы и Ольги сегодня, 17 сентября, произошло смертельное ДТП – под колесами автобуса погибла пенсионерка.

"Авария произошла около 6.25 на площади Кропивницкого. Водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области, автобус EOS слетел в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе, который следовал из Львова в Трускавец, находилось 20 пассажиров и водитель.

Ранее мы писали, что течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.

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