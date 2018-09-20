В Луганской области жестоко избили и изнасиловали девушку: подозреваемого задержали

В Луганской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и разбойном нападении в отношении 23-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По словам пострадавшей, на нее напал неизвестный мужчина, жестоко избил, изнасиловал, и, угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон. Получив от девушки описание внешности злоумышленника, полицейские начали поиски подозреваемого и нашли его меньше чем за полчаса. Его личность также установили: 32-летний подозреваемый оказался ранее неоднократно судим, он провел за решеткой более 10 лет за разбой, грабеж и кражи.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы по ст 152 "Изнасилование" и 187 "Разбой" УК Украины. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд", – отметили в полиции.

Не так давно в Черниговской области мужчина после попытки изнасилования стрелял в девушку, угрожая ей расправой.

А во Львове задержали мужчину, который жестоко изнасиловал и поглумился над молодой женщиной. "Кавалер" пригласил доверчивую подругу к себе в гости, избил и побрил ей голову налысо.