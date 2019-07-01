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В Мариуполь прибыла 327-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

1 июля, 16:17

Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи

Фото: fdu.org.ua

Сегодня утром, 1 июля, в Мариуполь прибыла 327-я колонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи, из которой будут сформированы продуктовые наборы. Их получат самые нуждающиеся жители Донбасса: пенсионеры, дети, люди с инвалидностью.

"Тысячи людей в "серой зоне" проживают вдоль линии соприкосновения, и выживают они в нечеловеческих условиях. Постоянные перебои с электричеством, проблемы с питьевой водой. Некоторые села отрезаны от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Отсутствует транспортное сообщение. В эти поселки и села гуманитарную помощь привозят бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

Всего в июле мобильные волонтеры доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тысяч человек.

Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11–13 июля), Станице Луганской (11–12 июля и 15–19 июля).

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12 миллионов продуктовых наборов на Донбассе, которые сами люди называют "наборами выживания". Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

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Тег Донбасс, Гуманитарный штаб, фонд Рината Ахметова

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