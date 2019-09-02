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В Мариуполь прибыла 329-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

2 сентября, 18:14

Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи

/ Фото: fdu.org.ua

Сегодня утром, 2 сентября, в Мариуполь прибыла 329-я колонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи, из которой будут сформированы продуктовые наборы.

В сентябре бригады мобильной выдачи Фонда доставят наборы выживания жителям 37 населенных пунктов Марьинского, Волновахского, Бахмутского, Новоайдарского и Попаснянского районов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Кроме того, 10-го, 13-го и 17 сентября будет работать стационарный пункт выдачи в Станице Луганской.

"Люди все еще живут на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, без доступа к элементарным продуктам и медикаментам. Поэтому бригады мобильной выдачи доставляют помощь Рината Ахметова для тех, кто в ней наиболее остро нуждается: пожилым и людям с инвалидностью, детям и многодетным семьям", – отметил Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Системная и масштабная помощь мирным жителям охваченного конфликтом региона началась 22 августа 2014 года. Тогда, более пяти лет назад, на Донбасс отправилась первая колонна Фонда Рината Ахметова с продуктами и медикаментами. За это время Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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Мариуполь Гуманитарный штаб фонд Рината Ахметова

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