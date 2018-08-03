В Мариуполе машина влетела в отбойник: двое погибших

Сегодня, 10:10

В ДТП погибли двое мужчин

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В ночь на 3 августа в Мариуполе произошла серьезная авария: легковой автомобиль врезался в бетонную плиту отбойника, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой погибли двое мужчин 1985 и 1962 года рождения", — говорится в сообщении.

ДТП произошло около полуночи 3 августа, а сообщение об аварии поступило в Службу спасения . в 00:26. Инцидент произошел на перекрестке улиц Итальянская и  Торговая в Центральном районе города.

Обстоятельства и причины дорожного происшествия устанавливается. На место инцидента выезжали 12 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.  Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также стоит напомнить об украинских городах-рекордсменах по ежегодному количеству ДТП. Как выяснилось, первые места заняли Киев, Харьков, Одесса и Днепр.
ДТП, Мариуполь, смертельное ДТП

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Источник:

"Сегодня"

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