В Мариуполе машина влетела в отбойник: двое погибших

В ночь на 3 августа в Мариуполе произошла серьезная авария: легковой автомобиль врезался в бетонную плиту отбойника, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой погибли двое мужчин 1985 и 1962 года рождения", — говорится в сообщении.

ДТП произошло около полуночи 3 августа, а сообщение об аварии поступило в Службу спасения . в 00:26. Инцидент произошел на перекрестке улиц Итальянская и Торговая в Центральном районе города.

Обстоятельства и причины дорожного происшествия устанавливается. На место инцидента выезжали 12 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также стоит напомнить об украинских городах-рекордсменах по ежегодному количеству ДТП. Как выяснилось, первые места заняли Киев, Харьков, Одесса и Днепр.