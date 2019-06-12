В Мариуполе шофер поджег собственный автомобиль, чтобы не платить штраф

Инцидент произошел после того, как полицейские остановили водителя за нарушение правил

В Мариуполе сотрудники патрульной полиции, остановившие водителя за нарушение правил, стали свидетелями необычного "шоу", которое 24-летний парень – не желая платить штраф, он сжег автомобиль, на котором ехал.

Как выяснилось в ходе проверки, у молодого человека никогда не было водительских прав. Сдавать анализы на содержание алкоголя в крови он отказался и, пока копы оформляли протокол, решил сжечь свой автомобиль.

Полицейские бросились тушить огонь собственными силами – в машине был установлен газовый баллон. К счастью, погасить пламя им удалось довольно оперативно, и взрыва не произошло.

Напомним, ранее в Изюме, Харьковской области ночью сгорел автомобиль ВАЗ-21099, принадлежавший налоговому инспектору. Сигнал о пожаре поступил в 03:19, а уже спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, в Киеве за пять лет снизилось количество возгораний и поджогов личных автомобилей. Также мы сообщали, что в городе Черноморске, возле Одессы, ночью сожгли три автомашины.

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