В Чернигове подожгли школу

Огонь повредил помещение столовой

Фото: Pixabay

В Чернигове вчера произошел пожар в столовой общеобразовательной школы № 14.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, пожар возник в 22.44 по адресу: улица Текстильщиков, 30. Огонь повредил оконную раму, а также внешние и внутренние поверхности стен. Причина пожара – поджог. Ведется расследование происшествия.

Как сообщалось, в селе на Житомирщине неизвестные пытались сжечь школу.

Также в Черниговской области житель поселка Короп угрожал поджогами местным властям, требуя уволить директора школы.

Ранее в киевской школе загорелась проводка.

Пожар произошел и на территории школы в Каменском в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Всего на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте.

Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.

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