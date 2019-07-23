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В Минобороны отчитались о соблюдении "режима тишины" на Донбассе

23 июля, 13:37

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет

Фото: Facebook "Вернись живым"
Фото: Facebook "Вернись живым".

С начала суток оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, комментируя оперативную ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применил оружие по нашим позициям. С 08.50 с направления оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", – заявил он.

По словам Гуцуляка, потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет. Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины".

Гуцуляк напомнил, что во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00.01 по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях установлен "режим тишины", что предполагает обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения.

При этом, по словам представителя Минобороны, командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае нарушения российскими оккупационными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов наших позиций или мирных населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством Украины, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории.

Мы уже сообщали, что за минувшие сутки, 22 июля, боевики не устроили ни единого обстрела на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

А 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

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Тег Донбасс, боевики, обстрел, режим тишины

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