Муженко: За четыре года на контракт в ВСУ пришли 170 тысяч добровольцев

Залог успеха в войне против России – это народ, готовый защищать свою страну, отметил генерал

Виктор Муженко (слева). Фото: Facebook

Муженко: За четыре года на контракт в ВСУ пришли 170 тысяч добровольцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a16/da6/5c8a16da6d306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a16/da6/5c8a16da6d306.jpg 2019-03-14T10:56:00+02:00 Украина Залог успеха в войне против России – это народ, готовый защищать свою страну, отметил генерал

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поздравил украинцев с Днем добробвольца и отметил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что только во время мобилизации более 40 тысяч украинцев добровольно изъявили желание пойти на фронт.

"В период с 2014 по 2018 годы почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами. Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости. С Днем украинского добровольца, побратимы", – написал Муженко.

Напомним, сегодня во время выступления в Киеве по случаю праздника президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Президент напомнил, как первые добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.

Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.

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