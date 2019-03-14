Муженко: За четыре года на контракт в ВСУ пришли 170 тысяч добровольцев
Залог успеха в войне против России – это народ, готовый защищать свою страну, отметил генерал
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поздравил украинцев с Днем добробвольца и отметил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что только во время мобилизации более 40 тысяч украинцев добровольно изъявили желание пойти на фронт.
"В период с 2014 по 2018 годы почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами. Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости. С Днем украинского добровольца, побратимы", – написал Муженко.
Напомним, сегодня во время выступления в Киеве по случаю праздника президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Президент напомнил, как первые добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.
Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.
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