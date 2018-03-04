На Донбассе грядет новое перемирие: в России объяснили, зачем оно Путину

Новое перемирие на Донбассе с 5 марта, о котором договорились на днях в Минске, Кремль использует для того, чтоб предотвратить санкции против окружения президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский

"Слушал выступление (спецпредставителя Госдепа США по Украине) Курта Волкера, который говорит, что угрозы угрозами, но Москва проговаривает возможность постепенного ухода с Донбасса. Например, во время пресс-конференции с австрийским канцлером Путин говорил о возможности размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса", – рассказал эксперт.

Путин пошел на уступку по Донбассу, но с условием

В то же время он объяснил, что Кремль добивается предотвращения санкций США по "кремлевскому списку", используя то ядерный шантаж, то показывает готовность идти на ступки по Донбассу.

"Это тоже объяснимо, потому что любой ценой надо предотвратить те санкции, которые были отложены – замораживание и конфискацию активов российских олигархов и кремлевской элиты. Каким-то образом им удалось убедить Трампа и Тиллерсона засекретить эту информацию, которая будет катастрофической для них. Они пытаются любыми средствами приостановить обнародование этой информации. И здесь они применяют целую комбинацию средств – как шантаж, так и демонстрацию готовности к конструктиву по Донбассу", – подчеркнул Пионтковский.

Отметим, что как сообщали в штабе АТО, режима прекращения огня на Донбассе больше нет. Военные регулярно констатируют нарушение боевиками перемирия на фронте.

Как сообщалось, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, когда Донбасс перейдет под контроль Украины. Это станет возможным, объяснил он, после введение миротворцев, на что понадобиться несколько месяцев, после чего должны быть местные выборы – примерно через шесть месяцев после прихода "голубых касок". И только потом Украина получит регион под свой контроль.