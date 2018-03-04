Новые провокации по старому сценарию: разведка раскрыла коварный план боевиков

Сегодня, 17:21

Накануне нового перемирия на Донбассе боевики уже вовсю готовятся к дискредитации ВСУ

Боевики готовят провокации. Фото: AFP
Боевики готовят провокации. Фото: AFP

Украинская разведка раскрыла планы боевиков, которые готовят провокации на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики могут в ближайшее время прибегнуть к обстрелу как позиций ВСУ, так и жилых кварталов, находящихся на неподконтрольной Киеву территории, сообщает штаб АТО.

Отмечается, что боевики намерены прибегнуть к уже ранее отработанной тактике по осуществлению провокаций: сначала обстрелять украинских военных, затем открыть огонь в обратную сторону – по жилым районам на территории "Л/ДНР"

Кроме того, на фоне нового перемирия, которое должно заработать в ночь с 4 на 5 марта, боевики намерены обвинить ВСУ в срыве "режима тишины".

"Возможны провокации, связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов. Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", – говорится в сообщении.

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Как и ранее, противник во время своих провокаций намерен задействовать российские пропагандистские СМИ, которые сразу же должны будут отснять сюжет "атаки ВСУ по мирным жителям" для дискредитации украинской армии.

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Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, зачем Путину новое перемирие на востоке Украины. По его мнению, недавний ядерный шантаж и уступки по Донбассу Кремль использует в попытках предотвратить новые санкций против окружения Путина.
Донбасс, ВСУ, боевики, перемирие, провокации
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"Сегодня"

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