Новые провокации по старому сценарию: разведка раскрыла коварный план боевиков

Накануне нового перемирия на Донбассе боевики уже вовсю готовятся к дискредитации ВСУ

Украинская разведка раскрыла планы боевиков, которые готовят провокации на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики могут в ближайшее время прибегнуть к обстрелу как позиций ВСУ, так и жилых кварталов, находящихся на неподконтрольной Киеву территории, сообщает штаб АТО.

Отмечается, что боевики намерены прибегнуть к уже ранее отработанной тактике по осуществлению провокаций: сначала обстрелять украинских военных, затем открыть огонь в обратную сторону – по жилым районам на территории "Л/ДНР"

Кроме того, на фоне нового перемирия, которое должно заработать в ночь с 4 на 5 марта, боевики намерены обвинить ВСУ в срыве "режима тишины".

"Возможны провокации, связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов. Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В ожидании нового перемирия на Донбассе: ВСУ заявили о своей готовности

Как и ранее, противник во время своих провокаций намерен задействовать российские пропагандистские СМИ, которые сразу же должны будут отснять сюжет "атаки ВСУ по мирным жителям" для дискредитации украинской армии.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, зачем Путину новое перемирие на востоке Украины. По его мнению, недавний ядерный шантаж и уступки по Донбассу Кремль использует в попытках предотвратить новые санкций против окружения Путина.