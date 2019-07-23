В Покровске главу комиссии 50-го округа госпитализировали после драки
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В городе Покровск Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК.
Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.
В частности, общественная сеть "Опора" заявила о 66 случаях, когда цифры незаконно менялись. Наблюдатели не смогли добиться от главы ОИК объявления протокольных данных вслух и попробовали заблокировать ее в помещении.
На улице установили несколько палаток и разбросали шины. Вмешалась полиция, но обошлось только ссорой. Главу окружкома ближе к 23 часам забрала "скорая".
По этому округу ЦИК осталось учесть 3,5% протоколов – это данные с четырех участков. По предварительным данным, с небольшим преимуществом там побеждает действующий мэр Покровска Руслан Требушкин.
"- Вы отчитались, заполнили, что вы забрали свои бюллетени?
- Мы их не сдавали.
- Так сдайте их, куда вы их увозите?
- Так куда сдавать? Вы видите, что творится?" – такие диалоги звучали у стен комиссии.
Напомним, ранее сообщалось, что, по результатам экзит-полов, 5% барьер преодолевают пять партий:
- Слуга народа – 44,2%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
- Европейская солидарность – 8,8%;
- Батькивщина – 7,4%;
- Голос – 6,5%.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам"
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