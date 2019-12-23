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В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

23 декабря, 02:45

На участках разведения сил и средств соблюдается режим прекращения огня

/ Фото: Сегодня

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями, уже перевезено около 3,9 тыс. пассажиров.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

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На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

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Фото: dsns.gov.ua

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Сегодня

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