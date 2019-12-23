В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями, уже перевезено около 3,9 тыс. пассажиров.
Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе.
Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.
Однако, по словам президента Украины, разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.
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