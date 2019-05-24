В Украину из тюрем оккупированной Луганской области передали 60 заключенных: фото

Передача людей состоялась на мосту у поселка Счастье

Обмен проходил при участии омбудсмена Людмилы Денисовой. Фото: Facebook



















С территории, оккупированной боевиками так называемой "ЛНР" были переданы 60 заключенных, которые попали в места лишения свободы до 2014 года. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Снова я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", – написала она.

Также омбудсмен добавила, что эта передача заключенных с оккупированных территорий стала пятой.

"С декабря 2018 года по май 2019 года были перемещены 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, переведенных с оккупированной части Донецкой области – перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", – подчеркнула Денисова.

Отдельно она сообщила, что с 2014 по 2019 год было переведено 454 осужденных.

По словам омбудсмена, она "готова забрать всех граждан Украины, которые отбывают наказание на оккупированных частях Донбасса и выразили желание переместиться на подконтрольную правительством Украины территорию для продолжения отбытия наказания".

Напомним, ранее украинский омбудсмен рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину. Также мы писали о том, что Киев требует возврата с оккупированных территорий, а также из России и Крыма, 113 украинцев. В Министерстве юстиции Украины подчеркнули, что россияне своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.

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