Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В зоне ООС на взятке погорел командир роты

5 мая, 15:50

Мужчину задержали после получения денег от военнослужащего

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС.

В зоне проведения ООС за вымогательство и получение взятки задержали командира сводной роты одной из воинских частей. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Как выяснилось, старший лейтенант вымогал от военнослужащего 5500 гривен. За эти деньги он обещал не привлекать бойца к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное им вещевое имущество. Мужчину задержали после передачи первой части взятки в размере 3000 гривен.

Вскоре будет принято решение о задержании фигуранта и сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других должностных лиц к совершению уголовного преступления.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, задержание, командир, Донецкая область, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " В зоне ООС на взятке погорел командир роты". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Винницкой области на взятке погорел руководитель коммунального предприятия

Сегодня, 08:43

Деньги чиновник должен был передать руководителю одного из отделов ГУНП в области

В Одессе двоим бывшим сотрудникам МВД вынесли приговор за получение взятки

3 мая, 12:54

Подсудимые получили 50 тысяч, обещая помочь подозреваемому в хранении наркотиков

Харьковские активисты обвинили патрульных в вымогательстве

2 мая, 17:47

По словам активистов, копы требовали у водителя деньги, угрожая наказанием за пьяное вождение

В Киеве будут судить "оборотней в погонах", получивших 50 тысяч долларов взятки

3 мая, 16:09

Дело будет рассматривать Шевченковский райсуд

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Обильное питье: печальные последствия

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней

США объявили, что Россия показала «не ту ракету»

Мороженное из мусора и грязной воды

Шумахер был замечен посторонними впервые после травмы

Кошки на передовой: В ВСУ показали «боевых котов» (Фото)

Полицейские до смерти избили отца чемпиона мира и России по ММА

Астрономы обнаружили один из самых быстрых объектов во Вселенной

Копеечные цены на все умные браслеты. Берите в рассрочку

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

На Титане нашли тысячелетние озера глубиной до 100 метров

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы