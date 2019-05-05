В зоне ООС на взятке погорел командир роты

Мужчину задержали после получения денег от военнослужащего

Фото: пресс-центр ООС.

В зоне проведения ООС за вымогательство и получение взятки задержали командира сводной роты одной из воинских частей. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Как выяснилось, старший лейтенант вымогал от военнослужащего 5500 гривен. За эти деньги он обещал не привлекать бойца к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное им вещевое имущество. Мужчину задержали после передачи первой части взятки в размере 3000 гривен.







Вскоре будет принято решение о задержании фигуранта и сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других должностных лиц к совершению уголовного преступления.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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