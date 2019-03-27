Вблизи Золотого разбомбили позицию боевиков: в ВСУ показали видео удара

После меткого попадания боевой группы К-2 из 54-й бригады противник понес серьезные потери

Вблизи Золотого разбомбили позицию боевиков: в ВСУ показали видео удара 2019-03-27T13:38:00+02:00 Донбасс После меткого попадания боевой группы К-2 из 54-й бригады противник понес серьезные потери

Украинские военные на Луганском направлении уничтожили позицию боевиков, в результате чего погибли три оккупанта и еще несколько получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, на одной из позиций в районе н.п. Золотое в Луганской области представители российско-оккупационных войск систематически провоцировали воинов ОС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев запрещенных Минскими договоренности.

"В результате спланированной операции и адекватного ответа на провокации оккупантов, воины 54 ОМБр при поддержке боевой группы К-2 уничтожили данную позицию, и она их больше не беспокоит", – написал "Штириц".

Офицер ВСУ добавил, что потери оккупантов составил трое убитыми и четверо получили ранения.

В то же время он уточнил, что дома, которые оказались в районе ответного удара украинских бойцов, уже давно занимают боевики и мирных жителей там нет.

"Эти помещения уже давно заняли оккупационные войска, выгнав людей и сделав позиции, окопы, блиндажи и траншеи прямо между домами. Откуда и делали обстрелы не только подразделений ОС, а и близлежащих населенных пунктов для дискредитации ВС Украины", – пояснил Штефан.

Как сообщалось, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения пулеметчика и позиции боевиков. Украинские воины наказали противника за обстрелы метким попаданием в его укрепление.

Также мы публиковали видео уничтожения командного пункта боевиков. Также были уничтожены несколько боевиков и пару единиц техники врага. Стоит отметить, что постарались также бойцы 54-й бригады из К-2.

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