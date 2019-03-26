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"Блестящая операция": появилось видео уничтожения командного пункта боевиков

Сегодня, 16:20

Противник понес серьезные потери – несколько боевиков убиты, уничтожена военная техника

Скриншот
Скриншот.
"Блестящая операция": появилось видео уничтожения командного пункта боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a34/6c0/5c9a346c0e891.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a34/6c0/5c9a346c0e891.jpg Донбасс Противник понес серьезные потери – несколько боевиков убиты, уничтожена военная техника

Украинские военные в Луганской области уничтожили нескольких боевиков, технику и командный пункт противника. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Блестящая операция. Боевая группа К-2 из 54-й бригады, полностью уничтожила командный пункт врага в Луганской области. В этой операции противник потерял шесть человек погибшими и четыре человека ранеными", – написал он.

В результате удара украинских военных также уничтожены два КамАЗа с "зенитками", одна БМП, один фургон, два автомобиля и командный пункт.

Мысягин рассказал, что до уничтожения позиции боевиков украинскими военными была проведена серьезная подготовительная работа.

"За этим командным пунктом врага, расположенном на окраине брошенного небольшого поселка – из него просто давно выгнали всех местных жителей – долго и скрытно наблюдали. Собирали информацию. Старались все сделать очень аккуратно и по возможности не обнаружить себя. Работали наши "глаза в небе" – квадрокоптеры и беспилотники. Работала разведка. Работали наблюдатели на позициях. Информация собиралась, накапливалась и хорошо анализировалась. Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей (боевиков). А потом наступило время "X" и операция началась. Были подняты квадрокоптеры для точной корректировки огня. Несколько минут и от командного пункта ничего не осталось", – написал волонтер.

Он уточнил, что бойцы используют в боевых операциях гражданские дроны "Фантом" и "Мавик", с помощью которых корректируется огонь, отслеживается перемещение техники.

Как мы сегодня сообщали, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения пулеметчика и позиции боевиков. Украинские воины наказали противника за обстрелы метким попаданием в его укрепление.

Также на днях "Штирлиц" уже показывал видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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Тег техника, Донбасс, ВСУ, боевики, Мысягин, потери боевиков, блиндаж, командный пункт

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