Водоснабжение, прерванное в результате обстрела, восстановили в Торецке

Сегодня, 11:29

Удалось восстановить подачу электроэнергии на Горловскую фильтровальную станцию, которая обслуживает Торецк

Фото: lifedon.com.ua
Фото: lifedon.com.ua

Электроснабжение Горловской фильтровальной станции № 2, поврежденное накануне в результате вражеского обстрела, было восстановлено 25 августа – таким образом, водоснабжение Торецка (Донецкая область) возобновлено. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя военно-гражданские администрации Торецка Сергей Винник.

"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк", – рассказал Винник.

Напомним, в четвертую годовщину освобождения от боевиков города Торецка, который тогда назывался Дзержинском, в сети появилось уникальное видео боевых действий украинских спецназовцев во время операции 21 июля 2014 года.

В освобождении Торецка принимали участие 41 боец из двух лучших на тот момент отрядов – 73-го отдельного морского центра специального назначения ВМСУ и Отдельного центра Сил спецопераций ВСУ.

Как сообщалось, в результате обстрела реактивной артиллерией поселка Врубовки со стороны боевиков погиб мирный житель – СЦКК собрал свидетельства и вещественные доказательства, и передал их правоохранительным органам.
Донбасс, донецкая область, водоснабжение, Винник, торецк

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"Сегодня"

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