Военное положение: Объединенные силы ужесточили контроль над линией разграничения на Донбассе

Сегодня, 15:54

ВСУ приведены в полную боевую готовность в рамках военного положения, подтверждает Константин Машовец

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Ограничения, введенные Украиной по усилению контроля на государственной границе с Россией (и админгранице с оккупированным Крымом), отвечают текущим оперативным задачам в условиях объявленного военного положения в 10 областях государства.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Содержание конкретных мероприятий определяется военным командованием и Верховным главнокомандующим. Если считают нужным вводить ограничения именно в такой форме, значит у них есть какая-то информация, они на чем-то базируются. Поэтому объяснить, по каким именно соображениям были приняты решения о порядке перехода и пересечения границы, могут только в Госпогранслужбе. Напомню также, что было уже официальное заявление погранведомства на сей счет, в котором говорилось об этих ограничительных мерах. Что касается линии разграничения на Донбассе, то контроль за ее пересечением и так усилен, части операции Объединенных сил приведены в высшую степень боевой готовности", – отметил он.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов подтверждал, что запрет на въезд в Украину россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет является половинчатым решением, поскольку на нашу территорию могут проникать российские ДРГ, состоящие из женщин, а также шпионки из РФ.

Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщал он.

В свою очередь президент Петр Порошенко отмечал, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ. – Ред.), особенно в областях, в которых введено военное положение. Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркивал глава государства.

Напомним, накануне в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в связи с военным положением пересекать административную границу с оккупированным Крымом теперь могут только граждане Украины

26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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