Сутки в зоне ООС на Донбассе: оккупанты устроили 14 обстрелов и получили жесткий ответ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 29 ноября было зафиксировано 14 вражеских обстрелов, причем половина из них велись из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

В частности, как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели обстрелы украинских позиций из минометов калибра 82 мм в районах Крымского, Луганского, Чермалыка, Гнутово и Водяного.

Опорные пункты возле Крымского, Гнутово и Вольного обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по защитникам Красногоровки и Тарамчука вели огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки – из автоматических гранатометов. Также вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов был зафиксирован в районе Верхнеторецкого.

В ходе боевых действий один боец Вооруженных сил Украины был ранен. Также в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады. Между тем, по данным разведки, ответными действиями ВСУ были уничтожены трое оккупантов.

Ранее мы сообщали, что на протяжении 28 ноября боевики устроили 14 обстрелов украинских позиций, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. В ходе ответных действий ВСУ четыре боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один ранен.

В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию из 120 мм минометов. Двое бойцов ВСУ были ранены.

Напомним, 27 ноября на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружения. Российские наемники понесли потери – был уничтожен один оккупант. В рядах бойцов ВСУ обошлось без потерь.