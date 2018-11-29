Украина запретила въезд иностранцев в Крым из-за военного положения (обновлено)

Легально попасть на полуостров теперь можно только по украинским документам

Пересекать границу с оккупированным Крымом теперь могут только граждане Украины. Об этом сообщил в комментарии сайту "Сегодня" начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он уточнил, что ограничение введено из-за военного положения (ВП), объявленного в 10 областях Украины.

"Пересечь административную границу с Крымом можно исключительно по украинским документам, то есть только гражданам Украины. Это ограничение на въезд связано с военным положением, объявленным Украиной, в соответствии с законодательством в части правового режима о ВП", – сказал Демченко.

Ограничение будет действовать на въезд на территорию полуострова в течение 30 дней, до окончания военного положения.

"Ограничение на въезд для иностранцев будет действовать до завершения военного положения", – отметил Демченко.

Как мы писали, военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.