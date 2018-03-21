Военные объяснили, зачем боевики обстреляли ВСУ под Луганском

Боевики так называемой "ЛНР" умышленно обстреляли позиции украинцев возле Станицы Луганской, срывая запланированное разведение войск в этом районе.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, вечером 20 марта, около 19:15 боевики открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ.

Украинская сторона об этом обстреле сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Как и предыдущий обстрел позиций у Станицы Луганской, который произошел 15 марта, так и нынешний, свидетельствуют о нежелании главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции", – подчеркнули в штабе.

При этом украинские военные готовы к отведению в районе Станицы Луганской в зеркальном варианте при условии выполнения требований соглашения Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 19 марта боевики один раз нарушили перемирие, ранение получил один украинский защитник.

А сутками ранее, 18 марта, пророссийские боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, ранение получил один боец.