Военные объяснили, зачем боевики обстреляли ВСУ под Луганском
Боевики целенаправленно сорвали разведение войск под Станицей Луганской
Боевики так называемой "ЛНР" умышленно обстреляли позиции украинцев возле Станицы Луганской, срывая запланированное разведение войск в этом районе.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, вечером 20 марта, около 19:15 боевики открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ.
Украинская сторона об этом обстреле сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Как и предыдущий обстрел позиций у Станицы Луганской, который произошел 15 марта, так и нынешний, свидетельствуют о нежелании главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции", – подчеркнули в штабе.
При этом украинские военные готовы к отведению в районе Станицы Луганской в зеркальном варианте при условии выполнения требований соглашения Трехсторонней контактной группы.
Напомним, 19 марта боевики один раз нарушили перемирие, ранение получил один украинский защитник.
А сутками ранее, 18 марта, пророссийские боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, ранение получил один боец.
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