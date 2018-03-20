День на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов, ранен боец

Сегодня, 19:09

Противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески

Фото: AFP
Фото: AFP

С начала суток вторника, 20 марта, боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе зоны боевых действий.

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"На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, и оказана необходимая медицинская помощь", – отмечают в штабе.

Докладывается, что на луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НВФ соблюдался в полной мере.

Утром сообщалось, что боевики продолжают нарушать перемирие, ВСУ несут потери.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенкона границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока, отметил глава государства.

Также сообщалось, что СБУ перекрыла поставки иномарок боевикам "ЛНР".
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Источник:

"Сегодня"

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