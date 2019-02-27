Военные расходы Украины: Гройсман назвал шокирующую цифру
Заявление премьера прозвучало в контексте проведения пенсионной реформы
Расходы Украины на войну сейчас составляют 210 млрд гривен. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройман, открывая заседание Кабинета министров сегодня, 27 февраля.
Заявление прозвучало в контексте проведения пенсионной реформы.
"Вообще я хочу сказать, что я иногда думаю, даже довольно часто, почему в стране, в которой не было войны, а мы на войну сегодня тратим 210 млрд гривен, когда не было других вызовов, не создали нормальную пенсионную систему, не повысили минимальную зарплату", – подчеркнул глава правительства.
По словам Гройсмана, когда начал работать Кабмин под его председательством, минимальная зарплата в Украине составляла 53 доллара, а теперь выросла до 150 долларов. Цель правительства – увеличить ее до 300 долларов.
Напомним, конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым.
Россия отрицает участие в конфликте, но Украина, Евросоюз, США и другие страны осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Москва регулярно вооружает боевиков на Донбассе, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.
В 2018 году аналитический центр Atlantic Council обнародовал результаты исследования, согласно которым Украина потеряла около 100 млрд долларов из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
В феврале 2019-го советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Левченко в редакции сайта "Сегодня" прокомментировал блокирование Россией решения по отправке миротворческой миссии ООН на Донбасс. По его словам, это означает, что у сторон не останется инструментов по мирному разрешению ситуации:
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