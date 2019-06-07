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Военным на Донбассе не запрещали давать "ответку" боевикам – волонтер

7 июня, 16:11

Мысягин пообщался с шестью разными подразделениями на передовой и выяснил, бьют ли ВСУ в ответ

Фото: Минобороны Украины

Сегодня на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ и еще несколько получили ранения. Появились сообщения, что им якобы запретили уничтожить вражескую артиллерию. Однако волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на передовой у военных нет такого приказа и они могут действовать даже на упреждение действий противника. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он пообщался с шестью разными подразделениями ВСУ, которые сейчас находятся на передовой и выяснил, как у них с "ответкой".

"Нет никакого жесткого запрета из Киева на работу нашей артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни наших военных. Все подразделения подтвердили – как работали, так и работают. Если наблюдатели видят, что противник производит какие-то действия в нашу сторону, то ответные действия идут адекватно действиям противника. То есть, на миномет мы отвечаем минометом, на "арту" (артиллерию) – "артой". Также все подразделения подтвердили, что это касается, в том числе, работы на упреждение действий противника", – сообщил Мысягин.

Напомним, как сообщал подробности смертельного боя на Донбассе волонтер Роман Доник, бойцы могли разнести пушки боевиков, но не им разрешили. По его словам, вражеская артиллерия была замечена еще до трагического для украинской армии обстрела, но из Киева якобы поступила команда не трогать ее.

Позже стало известно, что погибшими во время ночного боя оказались бойцы полка "Азов". В подразделении назвали имена военных и показали их фото. Одному из воинов, погибшему от артобстрела противника, было всего 23 года, второму – 28.


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Тег Донбасс, военные, ВСУ, Мысягин

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