Потери ВСУ на Донбассе: названы имена погибших и появились их фото

Одному из воинов, погибшему от артобстрела противника, было всего 23 года, второму – 28

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе погибли двое военнослужащих полка "Азов" Дмитрий "Круглый" Пругло и Максим "Максон" Олексюк. Об этом сообщила пресс-служба азовцев.

В подразделении уточнили, что сегодня ночью бойцы погибли в результате артиллерийского удара боевиков позиции спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге

"Враг, коварно пренебрегая всеми договоренностями и режимом прекращения огня, атаковал наши опорные пункты из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм. Полтавец Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим "Максон" Олексюк присоединился к полку в 2017 году. За полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним собратом", – говорится в сообщении.

В "Азове" отмечают, что это преступление очередной раз демонстрирует, что для России ничего не стоят договоренности

"Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир – мы отомстим за гибель наших собратьев во сто крат. Знайте … каждый из вас (оккупантов) заплатит своей жизнью за смерть наших братьев … От имени полка "Азов" выражаем искренние соболезнования семьям и близким наших товарищей по оружию "Круглого" и "Максона", – заявили военные.

Дмитрий Пругло.

Максим Олексюк.

Отметим, что потери ВСУ понесли и вчера. Как сообщал штаб Объединенных сил, 6 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – 120-мм минометом. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над боевиками. Глава государства пообещал жесткий ответ украинской армии агрессору в случае попыток новых атак.

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