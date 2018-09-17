Волкер рассказал, как Россия использовала убийство Захарченко

Последствия убийства главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над непризнанными "республиками" Донбасса. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Волкер не смог однозначно ответить, кто стоит за убийством Александра Захарченко. В то же время он подчеркнул, что на оккупированном Донбассе сложно разграничить политику Кремля и инициативу местных банд.

"Но последствия этого убийства в том, что Россия получает более прямой и более жесткий контроль за происходящим в "республиках", - отметил Волкер.

Он также добавил, что Россия заинтересована в пророссийском правительстве в Киеве.

"Их цель – опять получить украинское правительство, которое бы находилось в российской орбите влияния. Но Россия просчиталась в том, что, делая все это, она получает противоположный результат. Российское вторжение в Украину и оккупация части ее территории породили еще более единую, прозападную, националистическую и антироссийскую Украину, чем когда-либо. Их стратегия оказалась проигрышной. И сейчас они надеются на выгодный им результат на будущих выборах в Украине. И, опять-таки, я думаю, что они просчитаются. Страна меняется, ни один политик не имеет шансов победить на выборах и управлять страной, если он откажется от Крыма и Донбасса, от европейского пути развития", - добавил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что убийство Захарченко не повлияет на ситуацию на Востоке Украины.

Он также подчеркнул, что стороны продолжают работу по обмену пленными.

Напомним, что вечером 31 августа в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

Также сообщалось, что взрывчатка, которой ликвидировали главаря ДНР, заложена над вывеской кафе "Сепар".

Кроме того, после взрыва в интернете опубликовали фотографию другого пострадавшего - "министра доходов и сборов" т.н. "ДНР" Александра Тимофеева, известного по позывному "Ташкент".