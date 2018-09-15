В "ДНР" заявили о доказательствах причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

В так называемой "Донецкой Народной Республике" ("ДНР") обвинили в убийстве главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченка СБУ и западные спецслужбы. Об этом заявил журналистам врио главы самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

"Правоохранительными органами проведены ряд мероприятий. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", – сказал он.

По его словам, западные спецслужбы содействовали СБУ в организации теракта, потому что по остаткам закладки выявили высокие технологии, которые ранее не применялись в Украине.

Также он отметил, что российское правительство помогает проводить расследование.

"Для всесторонней помощи и содействия расследования мы обратились к правительству РФ. Такая помощь сейчас оказывается", – добавил он.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарченко рассказала, что сотрудники ФСБ расследуют убийство главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко по просьбе т.н. "местных властей".

Также сообщалось, что в российском МИД отреагировали на гибель Захарченко и назвали причастным ко взрыву в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", "киевский режим".

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.