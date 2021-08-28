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Новое обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 августа, 15:23
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На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные формирования Российской Федерации 28 августа продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников. В результате ранения получили трое военнослужащих.

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Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Военные получили осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Год режима прекращения огня

27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

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