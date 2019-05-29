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Война продолжается: фотограф показал впечатляющие снимки рассвета на передовой

29 мая, 03:07

Фотограф рассказал, как бойцы на передовой несут дежурство в густом тумане

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе
Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

В сети показали яркие фото, сделанные на передних позициях в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Снимки были сделаны фотографом Анатолием Степановым и опубликованы им в Facebook.

"Видимость – менее ста метров и солдат рядом смалит сигареты одну за другой. Иногда он поднимается над бруствером и делает три-четыре одиночных выстрела в белое марево. Где-то там далеко проглядывают силуэты деревьев. "Сейчас можно рассчитывать только на уши", – говорит солдат.

По его словам, наступление боевиком можно будет раскрыть, когда бойцы услышат "хлопок запала гранаты, которая летит в окоп". Фотограф признался, что не смог определить, была это шутка, или он говорил всерьез.

"Снова сигарета за сигаретой. Приходит смена. За тихим разговором и перерывами на выстрелы течет время. Уже семь часов, но белое марево не расходится. Только светлый маленький диск солнца, будто раскаленная монета, проглядывает сквозь туман", – рассказал он.

Окопы наполняются запахом цветущей акации, а совсем рядом – посадка, где множество цветов усеяли все деревья. Пройдет еще час-другой и солнце разгонит туман, нагреет воздух, и посадка звонко загудит: пчелиные рои начнут свою вечную работу, добавил фотограф.

"А вчера вечером был бой. Ребята валили из всего, что есть, по врагу. Они вписывались за братиков из соседней позиции, которых накануне кошмарила БМП. Май 2019. Война продолжается", – резюмировал Степанов.

Напомним, за предыдущие сутки, 26 мая, боевики трижды обстреливали позиции наших бойцов. Тогда также обошлось без потерь в рядах ВСУ. 

Ранее в штабе ООС сообщили, что 25 мая боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии. Зафиксировано шесть атак, одна из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате ответного огня ранен один оккупант. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Мы писали, что батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:


Видео: AZOV media

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Тег фото, Донбасс, ВСУ, бойцы, ООС

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