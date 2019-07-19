Вражеские снайперы на Донбассе убили двух украинских воинов
Один военный получил пулевое ранение в сторону и руку, но пытался спасти боевого собрата
На оккупированном Донбассе от огня снайпера погибло двое военнослужащих ВС Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.
"19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от вражеского снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила", – говорится в сообщении.
Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, но умер в больнице от полученного ранения.
"Другой военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте", – заявили в штабе.
Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов.
Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков.
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