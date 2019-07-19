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Вражеские снайперы на Донбассе убили двух украинских воинов

19 июля, 23:12

Один военный получил пулевое ранение в сторону и руку, но пытался спасти боевого собрата

Фото: Сегодня

На оккупированном Донбассе от огня снайпера погибло двое военнослужащих ВС Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

"19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от вражеского снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила", – говорится в сообщении.

Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, но умер в больнице от полученного ранения.

"Другой военнослужащий получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте", – заявили в штабе.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков


Видео: Facebook

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Тег снайпер, боевики, погибшие, погибшие в зоне АТО, ООС, блиндаж

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Источник:

Сегодня

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