Все больше жителей Донецкой и Луганской областей возвращаются домой. Бывшие переселенцы сегодня находятся в поисках работы.

В родную Авдеевку Вера вернулась после восьми лет заробитчанства в Италии. В Украине пришлось начинать с нуля. Деньги на старт своего бизнеса выиграла на конкурсе бизнес-проектов. Вложила их в стройматериалы для трех теплиц. На самом строительстве удалось сэкономить: почти все сделали своими руками муж и родные.

Выросли в теплицах и 2 рабочих места. Вера уже выбрала себе помощников, сейчас они обучаются ухаживать за растениями. Урожай соберет и ее город в виде налогов.

В процветание Авдеевки верят: тех, кто сюда возвращается, ждут разнообразные вакансии. Занятость легальная, собеседование можно пройти и по скайпу. Перед трудоустройством обучают. Работу найдут всем

Самая популярная работа – на Авдеевском коксохиме. Тут дефицит работников строительных специальностей. Условия предлагают вполне конкурентные. Платят стабильно, и достаточно.

Популярность Авдеевского коксохима сотрудники объясняют еще и тем, что завод не раз буквально спасал город от техногенных катастроф. Когда из-за боевых действий возникают перебои с отоплением, светом или водой, решение проблем ложится на предприятие . И оно- не подводит. Люди говорят: чувствуют защищенность и знают, куда бы жизнь не забросила, дома – лучше.

Ранее сообщалось, что Авдеевский коксохим возобновил работу.

Напомним, субсидии переселенцам начали выдавать по-новому.