Все больше жителей Донецкой и Луганской областей возвращаются домой

Сегодня, 01:43

Бывшие переселенцы сегодня находятся в поисках работы на Донбассе

Авдеевский коксохим. Фото: metinvestholding.com
Авдеевский коксохим. Фото: metinvestholding.com

Все больше жителей Донецкой и Луганской областей возвращаются домой. Бывшие переселенцы сегодня находятся в поисках работы.

В родную Авдеевку Вера вернулась после восьми лет заробитчанства в Италии. В Украине пришлось начинать с нуля. Деньги на старт своего бизнеса выиграла на конкурсе бизнес-проектов. Вложила их в стройматериалы для трех теплиц. На самом строительстве удалось сэкономить: почти все сделали своими руками муж и родные.

Выросли в теплицах и 2 рабочих места. Вера уже выбрала себе помощников, сейчас они обучаются ухаживать за растениями. Урожай соберет и ее город в виде налогов.

В процветание Авдеевки верят: тех, кто сюда возвращается, ждут разнообразные вакансии. Занятость легальная, собеседование можно пройти и по скайпу. Перед трудоустройством обучают. Работу найдут всем

Самая популярная работа – на Авдеевском коксохиме. Тут дефицит работников строительных специальностей. Условия предлагают вполне конкурентные. Платят стабильно, и достаточно.

Популярность Авдеевского коксохима сотрудники объясняют еще и тем, что завод не раз буквально спасал город от техногенных катастроф. Когда из-за боевых действий возникают перебои с отоплением, светом или водой, решение проблем ложится на предприятие . И оно- не подводит. Люди говорят: чувствуют защищенность и знают, куда бы жизнь не забросила, дома – лучше.

Ранее сообщалось, что Авдеевский коксохим возобновил работу.

Напомним, субсидии переселенцам начали выдавать по-новому.
видео, переселенцы, Авдеевский коксохим

Вы сейчас просматриваете новость "Все больше жителей Донецкой и Луганской областей возвращаются домой". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Переселенка с Донбасса отстояла в суде право на получение пенсии

6 Мая, 06:34

Это решение суда образцовое, то есть теперь для остальных судов оно будет руководством, как действовать в подобных случаях

ЖКХ

Субсидии переселенцам начали выдавать по-новому

5 Мая, 15:20

Кабмин разъяснил новые правила предоставления помощи по оплате "коммуналки"
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Переселенцев в Украине пугают цены на аренду жилья и "коммуналка" - опрос

4 Мая, 15:42

Вынужденно перемешенные лица рассказали о своих насущных проблемах

Политика

России дорого обойдется война против Украины. Фото: архив

Вице-президент ПАСЕ: Россия должна будет возместить ущерб переселенцам в Украине

26 Апреля, 16:44

Решение Ассамблеи станет основой для исков Украины против РФ и введения новых санкций, отметил Логвинский

Происшествия

Фото: Национальная полиция Украины

Подробности стрельбы в Киеве: полиция задержала 10 человек

16 Апреля, 19:24

Задержание произошло на ул. Чернобыльской, недалеко от общежития переселенцев

Татьяна Кухоцкая

Кусочек мирного лета

23 Апреля, 14:45

Днепр

Пожар в модульном городке: как живут переселенцы, потерявшие в огне ребенка

8 Апреля, 06:02

Семья переселенцев потеряла младшего сына и лишились всего имущества

Украина

Пожар в модульном городке переселенцев: журналисты выяснили, как живут погорельцы

7 Апреля, 17:36

В декабре прошлого года многодетная семья переселенцев потеряла в пожаре младшего сына и все имущество

Запорожье

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Запорожских чиновников обвинили в махинациях с деньгами для переселенцев

2 Марта, 19:25

За два года незаконно было выплачено почти полтора миллионов гривен

Донбасс

Скриншот

В Мариуполе обеспечивают жильем переселенцев

22 Февраля, 14:18

Люди с оккупированных территорий могут получить временное жилье
Загрузка...