Новые подробности ожесточенного боя под Горловкой: уничтожены 8 и ранены 10 оккупантов

Становятся известны все новые подробности ожесточенного боя под Горловкой, где боевики "3-й бригады армии ДНР" попытались выбить украинских военных из поселка Южный (Чигари).

О них сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

Как стало известно, в течение 21 мая противник активно наступал, чтобы вытеснить бойцов ВСУ из освобожденного Южного, который он пытался атаковать с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку, подконтрольному властям Украины.

Во время боевых действий двое наших защитников погибли и восемь были ранены. Сейчас все раненые эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

По данным разведки, уничтожены восемь и ранены 10 боевиков.

В штабе ОК "Север" также рассказали, что ситуация в зоне ответственности оперативно- тактической группировки оставалась сложной.

Боевики "ДНР" 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз – применяли минометы и артиллерию.

Вечера в 19:25 вопреки нормам Международного гуманитарного права боевики обстреляли населенный пункт Зайцево из пушек калибром 122 мм.

Кроме того, боевые действия продолжались преимущественно у населенных пунктов Майорск, Зайцево, Шумы, Железное, Южное и Новгородское (все – в районе Горловки), Луганское и Новолуганское (Светлодарская дуга).

В течение этих суток, 22 мая, зафиксированы четыре случаев открытия огня оккупантами преимущественно с применением стрелкового оружия и гранатометов.

В то же время ситуация контролируется Объединенными силами, говорится в сообщении.

Напомним, вчера рано утром в бою под Горловкой боевики понесли значительные потери и бежали, однако ВСУ тоже понесли потери – у них двое убиты, четверо ранены.