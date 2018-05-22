Новые подробности ожесточенного боя под Горловкой: уничтожены 8 и ранены 10 оккупантов
Украинские военные тоже понесли ощутимые потери
Становятся известны все новые подробности ожесточенного боя под Горловкой, где боевики "3-й бригады армии ДНР" попытались выбить украинских военных из поселка Южный (Чигари).
О них сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".
Как стало известно, в течение 21 мая противник активно наступал, чтобы вытеснить бойцов ВСУ из освобожденного Южного, который он пытался атаковать с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку, подконтрольному властям Украины.
Во время боевых действий двое наших защитников погибли и восемь были ранены. Сейчас все раненые эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
По данным разведки, уничтожены восемь и ранены 10 боевиков.
В штабе ОК "Север" также рассказали, что ситуация в зоне ответственности оперативно- тактической группировки оставалась сложной.
Боевики "ДНР" 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз – применяли минометы и артиллерию.
Вечера в 19:25 вопреки нормам Международного гуманитарного права боевики обстреляли населенный пункт Зайцево из пушек калибром 122 мм.
Кроме того, боевые действия продолжались преимущественно у населенных пунктов Майорск, Зайцево, Шумы, Железное, Южное и Новгородское (все – в районе Горловки), Луганское и Новолуганское (Светлодарская дуга).
В течение этих суток, 22 мая, зафиксированы четыре случаев открытия огня оккупантами преимущественно с применением стрелкового оружия и гранатометов.
В то же время ситуация контролируется Объединенными силами, говорится в сообщении.
Напомним, вчера рано утром в бою под Горловкой боевики понесли значительные потери и бежали, однако ВСУ тоже понесли потери – у них двое убиты, четверо ранены.
Вы сейчас просматриваете новость "Новые подробности ожесточенного боя под Горловкой: уничтожены 8 и ранены 10 оккупантов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"