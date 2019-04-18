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ВСУ нанесли мощный удар: уничтожен блиндаж, у боевиков потери

Сегодня, 12:48

Бойцы ООС дали жесткую "ответку" противнику за регулярные обстрелы

Фото: mvs.gov.ua

Украинские военные нанесли очередной ответный удар по позициям боевиков и нанесли врагу потери. Постарались воины 54-й бригады ВСУ. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

По его словам, за дело взялись специалисты из боевой группы К-2, которые провели мастерскую операцию в ответ на провокационные обстрелы противника.

"С данных позиций враг систематически вел прицельный огонь по подразделениям Объединенных сил. По данным разведки, потери среди оккупантов составили три человека безвозвратными (уничтожены) и трое санитарными (ранены). Уничтожен блиндаж противника и повреждена одна единица военной техники", – написал "Штирлиц".


Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 17 апреля на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Также на днях Анатолий Штефан показывал видео, как снайпер ВСУ "ужалил" пулеметчика боевиков. Он отметил, что российско-оккупационные войска каждый день провоцируют подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и снайперами, игнорируя Минские договоренности, за что регулярно получает наказание.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, потери, блиндаж

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